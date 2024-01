Kirkens Nødhjelp krever Gaza-bistand

– Det er avgjørende at regjeringen nå varsler en flerårig bistandspakke – for Palestina som helhet. Regjeringen har omdisponert akutthjelp til Gaza, og det er bra, men ikke nok i lys av de enorme behovene i tiden framover, sier utenlandssjef Arne Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp i en pressemelding.

– Norge har allerede en lederrolle i Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) som krever at vi går foran, sier han.

Han påpeker at Gaza er i en situasjon man ikke har sett før i Kirkens Nødhjelps historie, og at regjeringen derfor må sprøyte inn ekstra midler.

– Dråpe i havet

Fra Redd Barna deltar politisk seniorrådgiver Ewa Sapiezynska. Også hun legger vekt på Norges rolle som leder for giverlandsgruppa, og legger til at Redd Barna hjelper 100.000, men at dette blir en dråpe i havet.

– Vi trenger en våpenhvile, at alle grenseovergangene gjenåpnes, at det er nok drivstoff, og effektive kontrollmekanismer. En prosent av barna i Gaza er nå drept i israelske angrep, og like mange kan dø av mat- og vannmangel, sier hun til NTB.

Flyktninghjelpens førsteprioritet er at nødhjelp får slippe inn i Gaza, samt at Norge stiller seg foran for finansiering av både akutt nødhjelp og gjenoppbygging.

Drar til FN

I tillegg krever Kirkens Nødhjelp at regjeringen holder Israel ansvarlige for ødeleggelsene.

– Regjeringen må være tydelige på Israels ansvar og rolle som okkupant, og holde dem ansvarlig for de enorme ødeleggelsene. Det må også umiddelbart bli stopp i drapene på bistandsarbeidere.

Møtet mellom utviklingsministeren og organisasjonene finner sted klokken 13 fredag. Tvinnereims kollega, utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), skal delta i et Gaza-møte i FN tidlig neste uke.