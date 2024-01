Hellestveit om FN-rettssak: – Vil være den største seieren for palestinerne så langt

Mot slutten av denne uken skal Sør-Afrikas folkemordsanklage mot Israel hurtigbehandles av FN-domstolen (ICJ) i Haag. Det sørafrikanske utenriksdepartementet mener at Israel siden 7. oktober har mislyktes i å forhindre folkemord og at Israel er delaktig i handlinger mot sivile palestinere som tilsvarer folkemord. Domstolen pleier å bruke kort tid, opp til et par uker, på å vurdere behovet for hastetiltak mot Israel.

– Man ønsker å få en avklaring veldig raskt. Likevel er det først og fremst prosessen som er selve målet her, sier Cecilie Hellestveit.

Begrunnelsen fra Sør-Afrika – som har klaget Israel inn for domstolen – er at man risikerer folkemord mens ICJ behandler klagen på Israels krigføring.

Sterke anklager om folkemord

– Det handler om å ta ned risikoen for at det foregår folkemord mens domstolen behandler klagen, sier Hellestveit.

Hun er denne ukens gjest i Vårt Lands podkastspesial om krigen i Midtøsten, der podkastvertene Dana Wanounou og Emil André Erstad prøver å finne svar i den israelsk-palestinske konflikten.

– Palestinerne har allerede vunnet dersom ICJ tar opp saken til realitetsbehandling. Krigen på Gazastripen er da så alvorlig at det kommer i en helt egen kategori, sier Hellestveit i podkasten.

Innenrikspolitiske ambisjoner på begge sider

Palestinerne har ratifisert Folkemordkonvensjonen. Det sørget FNs generalforsamling for da Palestina ble en ikke-medlemsobservatørstat i 2012.

Dersom FN-domstolen skulle komme frem til at anklagene om folkemord må realitetsbehandles, vil det være en stor seier for den palestinske saken, i følge Hellestveit.

– Da har du allerede fått et stempel på alvorlighetsgrad som vil være veldig bra for palestinerne. Da vil det komme et betydelig sterkere press på Israel om å endre modus operandi på Gazastripen, sier Hellestveit.

Cecilie Hellestveit i podkast med Emil André Erstad og Dana Wanounou. (Erlend Berge)

