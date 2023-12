Historiker Marte Heian-Engdal ga i 2018 ut boken Israel. Historie, politikk, samfunn. Den nye boken hun nå skriver på, skulle egentlig handle om matkulturen i Midtøsten på tvers av konflikten. Nå har hun bestemt seg for å skrive Gazas historie i stedet.

– Planen min var å lære meg å lage masse deilig mat i Gaza. Det er det helt åpenbart at jeg ikke kan nå. Nå skriver jeg Gazas historie, men også en generasjonsfortelling om en familie som jeg kjenner. På en måte hundre år som hjem og slagmark, sier historikeren i denne ukens episode av Vårt Lands podkastspesial om krigen i Midtøsten.

Tiår på tiår med mistillit

Hun har over tid fulgt konflikten tett og vært mye i regionen, de siste årene som assisterende direktør i Norsk senter for konfliktløsning (Noref). Hun mener kreftene som har revet ned fredsprosessen etter Oslo-avtalen har hatt gode kår – på begge sider.

– Fordi det ligger tiår på tiår med mistillit, fiendskap, kollektive traumer, ulik ideologi, individuelle traumer, ulik religion. Som krasjer og eksluderer. Den som vil ødelegge har det derfor veldig lett, og den som vil bygge opp har det trått, sier hun.

Innenrikspolitiske ambisjoner på begge sider

Heian-Engdal beskriver hvordan krefter på begge sider ikke nødvendigvis går inn for å ødelegge, men at innenrikspolitiske ambisjoner også spiller en rolle. Det handler om at det mer moderate palestinske lederskapet ikke har blitt belønnet for sin forhandlingsvilje og at israelske ledere som Benjamin Netanyahu har spilt prosessen veldig dårlig.

– Hvis Benjamin Netanyahu var veldig opptatt av å få til en to-statsløsning, har han holdt det godt skjult, sier Heian-Engdal.

Historikeren er forsiktig med å spå hva som vil skje fremover, og mener utviklingen med krigen mellom Israel og Hamas på Gazastripen har gjort hele konflikten mer komplisert.

– Det man trenger er god tid og lange samtaler.

---

---

