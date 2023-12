Malaysia snur om julekake-forbud

Offentlig opprør mot forbudet mot julekaker er grunnen til at Malaysias religiøse myndigheter nå snur og lar butikker få skrive «god jul» på bakervarene sine igjen.

Snuoperasjonen kommer etter at et internt notat fra den populære bakerikjeden Berry's ble delt på internett, der ansatte ble bedt om å ikke skrive julehilsener på kaker selv om kunden ba om det.

Bakgrunnen er at myndighetene mener julehilsener ikke er halal, som betyr at noe er tillat i Islam. I stedet ble ansatte oppfordret til å sette på en kakepynt med «høytidshilsen».

Respekter andres kulturer

– Vil det å skrive «god jul» på kaken gjøre at alle kakene i butikken ikke er halal? Vær så snill å respekter alle kulturer, skriver en kritiker av retningslinjene på Facebook.

Jakim, landets byrå for islamske anliggender, har nå sagt at det ikke lenger er noen hindringer for at butikker med Halal-sertifisering kan skrive festlige hilsener på kakebestillinger i landet.

– Ikke gjeldende lenger

Ifølge byrået er deres «tidligere uttalelser fra 2020 ikke gjeldende lenger». I tillegg vil de gjennomgå og revurdere saker knyttet til den malaysiske halal-sertifiseringen.

Muslimer står for omtrent to tredjedeler av Malaysias 34 millioner mennesker, som også har store etniske kinesiske og indiske minoriteter. Kristne utgjør rundt 10 prosent av befolkningen.

Det sørasiatiske landet arrangerer jevnlig internasjonale messer for halalprodukter og posisjonerer seg som verdensledende innenfor halal-sertifisering.