NRK legger inn tekstplakat i «Snøfall»-episoder

Det opplyser NRKs pressevakt til Aftenposten.

Flere har engasjert seg i NRKs julekalenderserie «Snøfall 2», der er en del av handlingen er knyttet til et barn med en kreftsyk mor.

Overfor Dagbladet opplyser kanalen at de har mottatt 135 henvendelser totalt om årets julekalender. Blant dem er 58 klager, mens 41 henvendelser er ros. NRK har også fått 23 spørsmål.

Over én million nordmenn så første episode av julekalenderserien første helg i desember.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, sier til VG at det er delte meninger også hos dem som er rammet av kreft.

– Etter at vi ble gjort oppmerksom på at mange har blitt redde etter å ha sett serien, har vi snakket med NRK og bedt dem vurdere å legge på en sluttplakat om Kreftforeningens rådgivningstjeneste, og det har de sagt at de skal, sie