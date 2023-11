Paven nedkaller «gudommelige velsignelser» over Jon Fosse

I brevet sendt til Jon Fosse uttrykker pave Frans sin takknemlighet over at Fosses «milde trosvitnesbyrd» og «dedikerte litterære stemme» nå vil nå ut til et bredt publikum.

Saken ble først omtalt av nettstedet Katolsk.no.

Videre skriver pave Frans at Fosse har «evne til å fremkalle den allmektige Guds nådegaver, fred og kjærlighet i vår ofte formørkede verden».

Denne evnen mener paven «helt sikkert vil berike livene til alle som deler troens pilegrimsgang».

Avslutningsvis forsikrer paven at han vil ha Fosse med seg i sine bønner, og at han «villig nedkaller en overflod av guddommelige velsignelser over ham».

Fosse er selv katolikk, hvilket han ble etter at han konverterte i 2013.

Selve prisutdelinga av Nobelprisen i litteratur skjer i Stockholm 10. desember.

Det er Svenska Akademien som står for utdelinga.





---

Brevet

«To Mr. Jon Olav Fosse

Brev fra pave Frans til Jon Fosse FAKSIMILE: Brev fra pave Frans til Jon Fosse (Katolsk.no)





I am writing to congratulate you on being awarded the 2023 Nobel prize for literature, and to express my appreciation that your gentle testimony of faith and committed literary voice will now reach a wide-ranging audience.





In a particular way, that your ability to evoke Almighty God’s gifts of grace, peace and love in our often darkened world will surely enrich the lives of those who share the pilgrimage of faith.





Assuring you of my remembrance in my prayers, I willingly evoke upon you an abundance of divine blessings.





From the Vatican, 18 October 2023





– Franciscus





---