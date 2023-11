Lars Petter Sveen blir ny kulturredaktør i Vårt Land

Lars Petter Sveen er født i 1981. Han har vunnet flere priser som forfatter, og har skrevet bøker som er oversatt til flere språk. De siste årene har han jobbet som bibliotekar og forfatter.

– Vårt Land er i en unik situasjon i Norge. Dette er en avis med tydelig kristen profil, og det er en avis som har kvalitet, ambisjoner og bredde til å nå ut til et større felt av lesere enn det kristne grunnfjellet, sier Sveen.

Han har tidligere vært ansatt som bokansvarlig i Vårt Lands kulturredaksjon.

– Mange av våre viktigste debatter hører hjemme på kultursidene. Kultur engasjerer og provoserer. Og så er det mange som også kjenner godt til hvordan en bok, en film, en konsert kan løfte oss opp og gi oss styrke og trøst når tunge tider setter inn, sier Sveen.

Han vil ta over som kulturredaktør for Thomas Espevik, som slutter i Vårt Land i slutten av november for å bli sjefredaktør i Strandbuen.

Sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore er svært fornøyd med at Sveen sa ja til stillingen.

– Flere aviser har fjernet stillingen som kulturredaktør, det gjør ikke kulturavisen Vårt Land. Vi er veldig glade for å ha fått tak i akkurat Lars Petter. Han besitter en helt unik kompetanse på sitt fagfelt, og kjenner Vårt Lands prosjekt og publikum inngående. Kulturstoffet står helt sentralt for oss.