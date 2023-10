Preses: – Mennesker blir skadd, lemlestet og drept

I høstkulden på Eidsvolls plass har mennesker i alle aldre samlet seg i solidaritet og med et felles ønske om fred i Israel og på Gazastripen.

Solidaritetsmarkeringen kommer etter Hamas-angrepet mot sivile i Israel 7. oktober og de påfølgende israelske luftangrepene mot Gazastripen.

I et sjeldent bredt fellesarrangement har både Amnesty, Den norske kirke, Leger Uten Grenser, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og LO slått seg sammen i en fredsdemonstrasjon.

– Konflikten har allerede krevd tusenvis av menneskeliv. Våre organisasjoner står samlet bak et krav om at drepingen må ta slutt, og at folkeretten og humanitære lover respekteres, sier leder i Amnesty, John Peder Egenæs, på vegne av koalisjonen.

Dystert bakteppe

– Når verden nå står på kanten av en av de verste humanitære og menneskeskapte katastrofer i vår tid, må vi huske at terror og krig først og sist handler om mennesker, sa preses Olav Fykse Tveit i Den norske kirke i sin appell.

– Uansett ulike politiske interesser og ulike identiteter er det mennesker som blir skadd, lemlestet og drept. Og om de overlever, er de traumatisert av alt de har sett, hørt, luktet og følt, sier han med et ønske om fred i Midtøsten.

Tveits appell har et dystert bakteppe. Det siste døgnet har det vært nærmest umulig å få kontakt med mennesker på Gazastripen som følge av at internettilgangen og mobilnettet er kuttet – det innebærer også at menneskene der ikke får ringt etter hjelp dersom de blir såret i angrep. Samtidig har Israel utvidet sin bakkeoperasjon, og trusselen om en bakkeinvasjon ulmer i horisonten.

Krigsforbrytelser

Siden 7. oktober har det knapt kommet inn forsyninger av mat, vann, medisiner og drivstoff til Gazastripen. Mange mindre sykehus er ute av drift som følge av manglende drivstoff til aggregater, og mangelen på medisin og utstyr fører til at leger må operere på gulvet og bruke eddik til å rense krigssår.

– Ambulansepersonell fra Palestinsk Røde Halvmåne har i 20 døgn rykket ut for å gi førstehjelp til sårede og har hentet ut utallige døde. Nå er det ikke mulig å ringe etter hjelp, men de må rykke ut der de ser at bombene slår ned, sa utenlandssjef Jørgen Haldorsen i Røde Kors i Norge fredag kveld.

LOs nestleder Steinar Krogstad sier gruppen av organisasjoner som har samlet seg utenfor Stortinget, sammen fordømmer den siste tidens grufulle angrep mot sivile i Israel og Gaza.

– Krigsforbrytelser kan ikke forsvares med at motparten også begår krigsforbrytelser. Konflikten mellom Israel og Hamas kan ikke løses med vold, sier han.

Etter at markeringen avsluttes, åpner Fred- og forsoningskirken Trefoldighet dørene for folk som vil delta på en fredsgudstjeneste eller tenne et lys.