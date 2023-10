Flere hundre drept i angrep mot anglikansk sykehus

Over 500 mennesker er drept i et massivt rakettangrep mot et område av Gaza der blant annet et sykehus ligger.

Sykehuset som er rammet er Al-Ahli Arabi Hospital.

Det er drevet av kristne palestinere gjennom organisasjonen American Friends of the Episcopal Diocese of Jerusalem, ifølge VG.

Kirkens Nødhjelp er blant organisasjonene som har støttet sykehuset en lengre periode.

Peker på terrorgruppe

Israels militære hevder angrepet skyldes et mislykket rakettangrep fra Islamsk hellig krig (Jihad).

Det kommer blant annet fram i en melding fra det israelske militærets offisielle X-konto.

– En analyse av IDFs operasjonelle systemer antyder at en salve raketter ble avfyrt av terrorister i Gaza og passerte ikke langt fra Al-Ahli-sykehuset i Gaza da det ble truffet, skriver de i meldingen.

Mange kvinner og barn

Ifølge Al Jazeera hadde tusener av palestinere søkt tilflukt på sykehusets gårdsplass. Mange av ofrene skal være kvinner og barn, ifølge kanalen.

Bilder som nyhetsbyrået AP har mottatt, viser flammer som omslutter deler av område, knuste vinduer og lik som ligger strødd utover området.

– 200–300 fordrevne mennesker er drept i et angrep som rammet gårdsplassen til sykehuset al-Ahli, sto det i en uttalelse fra det Hamas-kontrollerte helsedepartementet på Gazastripen, før tallet senere ble oppjustert til minst 500 drepte.

I en uttalelse på Telegram betegner Hamas angrepet som en krigsforbrytelse.

Palestinernes president Mahmoud Abbas erklærte tirsdag kveld tre dagers landesorg etter angrepet.

– Sykehus skal beskyttes

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier han er dypt bekymret over rapportene om angrepet på al-Ahli Arabi-sykehuset i Gaza.

– Jeg er dypt bekymret over rapporter om angrep mot sykehus i Gaza med store sivile tap i kveld. Sykehus skal beskyttes i henhold til internasjonal humanitærrett og angrep mot dem er forbudt, skriver Barth Eide i en SMS til VG.

SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa ber utenriksministeren kalle inn den israelske ambassadøren på teppet.

– FN har nå gjentatte ganger advart om at det ikke er noen trygge steder å oppholde seg på i Gaza. Det er helt uakseptabelt. Angrepet som trolig har kostet 500 menneskeliv nå i kveld, er en soleklar krigsforbrytelse, sier hun.

Erdogan fordømmer angrepet – Israel skjerper reiserådene

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kom tirsdag kveld med en kraftig fordømmelse av angrepet mot et sykehus i Gaza.

– Å angripe et sykehus med kvinner, barn og uskyldige sivile er det siste eksempelet på Israels angrep, som mangler de mest grunnleggende menneskelige verdier, skriver Erdogan på Twitter.

Israel skjerper reiserådene til Tyrkia og ber alle landets borgere om å forlate Tyrkia umiddelbart.

Det kunngjorde landets nasjonale sikkerhetsråd tirsdag, ifølge Haaretz.