Vårt Lands kommentator direkte fra Israel: – Israelere er vant til flyalarm, dette er noe annet

– Jeg våknet opp til flyalarm og lyden av eksplosjoner. Det er få raketter som har nådd Tel Aviv, men jeg kunne høre smellene i horisonten, sier Emil André Erstad på telefon fra Tel Aviv i Israel.

Han har vært i landet den siste uka, og forteller at situasjonen akkurat nå er ekstrem.

Hamas erklærte lørdag morgen starten på en ny militæroperasjon. De hevder å ha skutt 5000 raketter mot Israel. Minst én person er drept, og flere hundre skal være såret.

Hamas har startet en krig mot Israel, fastslår den israelske forsvarsministeren Yoav Gallant. – Israel vil vinne, erklærer han.

– Mer omfattende enn før

Erstad er i Israel for å skrive om situasjonen mellom Israel og Palestina. Den ble brått mer anspent enn først regnet med.

– Jeg var en kjapp tur ut for å se an aktiviteten i dag tidlig. Jeg snakket med noen israelere i gata som så på det samme. De beskriver at dette er noe helt spesielt.

Israelerne han har snakket med er langt mer opprørte enn vanlig.

– Israelere er vant til angrep og flyalarm, men dette er mer omfattende og noe annet enn det de har opplevd før, forteller Erstad.

– Skremmende

Han oppholder seg innendørs i en leilighet i Tel Aviv, og er klar til å søke tilflukt i bomberom ved behov. Erstad forteller om jevnlige drønn og eksplosjoner.

Fra leiligheten følger han med på lokal tv.

– Det er skremmende rapporter fra sør i landet. Det er Hamas-krigere som har tatt seg over grensa og infiltrert Israel. De har drept mange sivile. Det er skyting i gatene, i byene i Israel, forteller Erstad.

Han sier det er kommet meldinger om uvanlig store tap på israelsk side.

Flere israelske soldater være tatt til fange og holdt som gisler av Hamas.

Flere hundre skal være såret

Ambulansetjenesten Magen David Adom har meldt om én drept kvinne og minst 15 sårede. Men ifølge de to avisene er tallene høyere, ifølge NTB.

Begge avisene melder om hundrevis av sårede israelere. I tillegg skriver de at en lokal israelsk tjenestemann, lederen for et regionalt råd, er blitt drept i en skuddveksling med væpnede palestinere.

Israelere er vant til angrep og flyalarm, men dette var mer omfattende og noe annet enn det de har opplevd før — Emil André Erstad, tilstede i Tel Aviv, Israel