Raymond Johansen eier aksjer i storselskaper – mener han ikke er inhabil

– Jeg har aldri vært en aktiv aksjehandler og har verken tid eller interesse av å være det. Jeg fikk disse aksjene fra faren min, og jeg har ingen planer om å selge dem, sier Johansen til Avisa Oslo.

Raymond Johansen eier per onsdag 6. september 588 Orkla-aksjer verdt rundt 47.000 kroner, 135 Equinor-aksjer verdt snaut 46.000 kroner og 228 Telenor-aksjer verdt 26.000 kroner.

En gjennomgang AO har gjort, viser at Johansen har håndtert to saker som gjelder Orkla og en sak som gjelder Telenor de siste årene.

Byrådsleder Johansen erklærte seg ikke inhabil i noen av disse sakene.

– Min vurdering er at jeg ikke har vært inhabil i saker som omhandler noen av de tre selskapene fordi mine eierinteresser er så små. Det er snakk om under 0.0005 prosent av aksjene i selskapene. Det går klart fram av uttalelser fra Lovavdelingen at så små aksjeposter som vi snakker om her, ikke fører til inhabilitet, sier han.