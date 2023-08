NRK felt i PFU for dokumentar om massasjesalonger

I et lukket møte onsdag konkluderte PFU med at de skjulte opptakene til NRK av kvinner som jobber i bransjen ikke var godt nok anonymisert. Det ble også konkludert med at NRK skulle tatt større hensyn til en sårbar part, skriver Medier24.

Det var Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge (PION) som klaget inn NRK.

Også i mars ble NRK felt for samme dokumentar. Da var det Kirkens Bymisjon som mente det ikke var gjort nok for å anonymisere kvinnene. NRK ble da felt på de samme punktene i Vær varsom-plakaten – 4.1 om saklighet og omtanke og 4.7 om identifisering.

Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk sier til Medier24 at de har tatt lærdom av saken.

– Det gjorde vi også etter den første grundige behandlingen av den første klagen. I den type sammenhenger som dette, som også gjelder forhold som er sårbare for den det gjelder, så må vi anonymisere grundigere i en publisering, sier Kalbakk.