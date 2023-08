Studie: Gjennomsnittsnordmannen er verdens 7. rikeste

Det viser Global Wealth Report fra de to sveitsiske bankkjempene UBS og Credit Suisse. Bankene ser blant annet på aksjer, fond og eiendom i sine beregninger.

Det betyr at en voksen nordmann i gjennomsnitt sitter på en formue på drøyt 4,05 millioner kroner. Tallet er en økning på over 400.000 kroner fra året før, og Norge er det høyest rangerte landet der den gjennomsnittlige formuen faktisk økte. Sveits ligger på topp med gjennomsnittsformue på 685.230 dollar, og etterfulgtes av USA og Hongkong. Australia, Danmark og New Zealand ligger også foran Norge.

På medianoversikten ligger Norge en plass lavere. Mediannordmannen, altså den nordmannen som har like mange over seg som under seg, har en formue på 143.890 dollar – 1,51 millioner kroner.

I 2022 var det et lite fall i den globale velstanden, på drøyt 2,4 prosent. Studien understreker at det dels skyldes at 2021 var et svært bra år på verdens børser. Den globale velstanden ventes å øke med 38 prosent fram til 2027, til 629 billioner dollar.

3,5 millioner mennesker mistet statusen som dollarmillionærer i 2022, anslår bankene. Også her bryter Norge med trenden: Antallet norske voksne med formue på over en million dollar, økte fra 247.000 til 352.000.