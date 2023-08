Storbritannia advarer om risiko for terrorangrep i Sverige

Her påpekes det også at svenske myndigheter har avslørt og forhindret planlagte angrep, og at en rekke personer er pågrepet.

Svenske myndigheters egen vurdering er at trusselsituasjonen i landet er forverret etter en rekke koranbrenninger. Landet anses nå som et «prioritert mål» for terrorangrep, kunngjorde Nationellt centrum för terrorhotbedömning nylig. Det offisielle trusselnivået er likevel ikke blitt hevet.

I det britiske reiserådet advares det også om at ekstremvær og flom er varslet i deler av Sverige.