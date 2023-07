Saudi-Arabia satser på å bli gaming-hovedstad

Saudi-Arabia, som allerede har tiltrukket seg flere av verdens best betalte fotballspillere og er medeier i profesjonell golf, viser seg nå å være like ambisiøs når det gjelder annen underholdning – videospillindustrien som står for 180 milliarder dollar årlig.

I september i fjor øremerket det saudiarabiske investeringsfondet 40 milliarder dollar til et nytt konglomerat som har som mål å gjøre landet til «verdens ultimate senter» for videospill og e-sport innen 2030.

I februar i år ble fondet største utenlandske investor i Nintendo, og i juli i år arrangerte landet en større videospill-turnering med rekordhøye 45 millioner dollar i premiepotten.

Saudi Arabia Gaming Giant En gaming-fan kledd i Batman-kostyme på gaming-festival i Dubai i juni. (Kamran Jebreili/AP)

Sportsvasking

Det har gitt Saudi-Arabia en stadig mer framtredende rolle i gaming-industrien og bidratt til den raske forvandlingen fra et isolert og autoritært kongedømme best kjent for olje og streng ortodoks islam til et verdenssenter for idrett og underholdning.

Satsingen på videospill-industrien har utløst samme type kritikk som i fotball og golf, nemlig om «sportsvasking» av brudd på menneskerettighetene, for eksempel det bestialske drapet på Washington Post-kommentatoren Jamal Khashoggi.

Kongedømmet som dømmer folk til flere tiår i fengsel for noen få tweeter, slutter seg gjennom gaming-industrien dermed til et verdensomspennende miljø av unge, hippe og online-kyndige.

– Det er romerne og Colosseum om igjen. Her har du land som bruker sport som et teater for å stille ut sin rikdom og makt, sier professor Joost van Deunen ved New York University, som har skrevet bok om spillindustrien.

– Man må spørre seg hvem som er arkitekten bak dette, og hva som er målet deres, sier han.

Salmans plan

For Saudi-Arabias 37 år gamle kronprins Mohammed bin Salman, som sies å være en ivrig gamer selv, er satsingen på spillindustrien en del av Vision 2000, hans plan om å modernisere landets økonomi, redusere avhengigheten av olje og gi arbeid og underholdning til landets unge.

– Vi utnytter det ubrukte potensialet i e-sport og spillsektoren til å gi økonomien vår flere føtter å stå på, sa han i september i fjor da han kunngjorde opprettelsen av Savvy Games Group.

Savvy eies av Saudi-Arabias 700 milliarder dollar store offentlige investeringsfond, ledes av Brian Ward, som er veteran i spillindustrien, og har som målsetting å investere 39 milliarder dollar i gaming. Håpet er å starte 250 selskaper som kan skape 39.000 arbeidsplasser de neste sju årene.

Enorm vekst

Tidligere denne måneden brukte Savvy 4,9 milliarder dollar på å kjøpe Scopely, som står bak Monopoly Go, Star Trek Fleet Commander og Marvel Strike Force.

Gaming er en enorm næring i sterk vekst. Markedsanalysefirmaet Newzoo har beregnet at rundt 3,2 milliarder mennesker spiller spill på PC-er, konsoller, mobiler og skytjenester, og at næringen hadde inntekter på 184,4 milliarder dollar i 2022.

Det er større fortjeneste enn de samlede inntektene til filmindustrien, strømming av musikk, albumsalg og de fem rikeste sportsligaene til sammen, ifølge en rapport fra Boston Consulting Group i 2021.

Også i e-sport

Saudi-Arabia har også engasjert seg i e-sport-verdenen. Det er konkurranser som setter verdens fremste spillere opp mot hverandre i spill som Fifa og Madden NFL.

Utenfra kan det å se andre spille videospill virke lite attraktivt, men det er altså en enorm industri med millioner av fans, berømte spillere og næringslivssponsorer. En e-sport-turnering i Singapore i 2021 tiltrakk seg 5,4 millioner seere.

– Når man investerer i e-sport, får man førsteklasses annonseringsmuligheter og selvfølgelig muligheten til å presentere landet sitt som et kult, framtidsrettet og interessant sted å dra til på ferie, sier Christopher Davidson, en ekspert på golflandene i tenketanken European Center for International Affairs i Brussel.

Populært overalt

– E-sport er mye yngre og mer globalt enn noen annen sport. Engelsk fotball er populært overalt i Vesten, men egentlig ikke så mye i en gjennomsnittlig kinesisk by. Men dét er e-sport, sier han.

I fjor sommer arrangerte Saudi-Arabia Gamer8, en ukelang turnering med en premiepott på 15 millioner dollar, og i juli i år arrangeres turneringen igjen med tre ganger så mye i potten.

Nå begynner Saudi-Arabias velstående golfnaboer også å snuse på næringen. I juni arrangerte Dubai en fem dager lang e-sport-festival, og Qatars investeringsmyndighet kjøpte nylig en minoritetsandel i Monument Sports & Entertainment, som eier både basketballklubben Washington Wizards og ishockeyklubben Washington Capitals, i tillegg til andeler i e-sportnæringen.

Uro og bekymring

Men det voksende engasjementet til autokratiske golfregimer har også utløst debatt og uro i gaming-miljøet.

Riot Games, som står bak det populære battle-spillet League of Legends, og den danske turneringsarrangøren Blast Premier droppet begge partnerskap med Saudi-Arabia etter protester fra fans. Blast arrangerte i stedet sin verdensfinale i Abu Dhabi, også det til protester.

Team Liquid, en e-sport-organisasjon som representerer 60 mesterspillere i 14 forskjellige spill, kunngjorde i desember at de donerer halvparten av inntektene fra konkurranser i Saudi-Arabia og Emiratene til en organisasjon som støtter LHBTQ+-folk som er utsatt for vold og forfølgelse.

Homofili er tabu i mesteparten av Midtøsten og er regelrett forbudt i Saudi-Arabia og Emiratene, selv om det sjelden straffeforfølges. I begge land er det forbudt å fremme noen form for LHBTQ+-virksomhet.

Etisk dilemma

I kunngjøringen erkjente Team Liquid at det er et finansielt og etisk dilemma å bli sponset av slike land.

– Slike eventer er reelle muligheter for våre spillere, som ofte har korte karrierer med få garantier. En regelrett boikott risikerer ikke bare å gjøre slutt på karrierer, men også å gjøre helt slutt på vårt engasjement i enkelte e-sport-aktiviteter, heter det.

Stanis Elsborg, som er analytiker i Play the Game, et internasjonalt initiativ for å fremme etikk i sportsverdenen, og som har skrevet mye om konsekvensene av samspillet mellom e-sport og golflandenes ambisjoner, sier dette er et dilemma som ikke kommer til å forsvinne.

– Money talks. Jeg tror e-sport-miljøet kommer til å gjøre det samme som vi har sett i annen sport, nemlig å gå inn i omfattende samarbeid med statlige selskaper i autokratiske stater, sier han.

