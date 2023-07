Kevin Spacey frikjent for seksuelle overgrep

Fire menn har anklaget den Oscar-vinnende amerikaneren for seksuelle overgrep som de hevdet fant sted mellom 2001 og 2013.

En av mennene kalte Spacey for en «avskyelig seksuell overgriper» og hevder at han våknet av at Hollywood-stjernen hadde oralsex med ham.

Spacey nekter for alle anklagene.

Spacey er blant annet kjent for sine roller i filmene «The Usual Suspects» og «American Beauty» og TV-serien «House of Cards». Han fikk sparken fra sistnevnte da anklagene mot ham dukket opp i kjølvannet av metoo-bevegelsen i 2017.