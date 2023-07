50 millioner mer til ideelle og frivillige tilbud

– Gjennom disse tildelingene styrkes flere krise- og hjelpetelefoner, aktivitetstilbud for mennesker med psykisk helse- og rusproblematikk, kontaktskapende tiltak og LHBT+ organisasjoners arbeid for å styrke psykisk helse og livskvalitet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen bevilger 50 millioner kroner ekstra til helse og omsorg.

Blant organisasjonene som får økt bevilgning, er pårørendesentrene til Norske Kvinners Sanitetsforening, Kirkens SOS og Mental Helses hjelpetelefoner, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Hjernerådet, MS-forbundet og Kirkens Bymisjon.

– Dette er et klart signal om at regjeringen vil følge opp ambisjonene i blant annet opptrappingsplanen for psykisk helse, sier Kjerkol.