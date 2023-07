Tidligere sogneprest anker voldtektsdom

En mann fra Østlandet ble nylig dømt til fengsel for å ha utført en rekke nettovergrep mot barn. Flere av overgrepene skjedde fra presteboligen, hvor mannen bodde. Han jobbet nemlig som sogneprest, en tittel han ble fratatt da saken ble kjent for Den norske kirke.

Nå har den tidligere sognepresten anket dommen til lagmannsretten. Det skriver Dagsavisen.

Forsvarer Oscar Bjøntegaard Wisting sier til avisen at de har anket selve straffeutmålingen.

Mannen ble dømt til seks års fengsel, i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Betalte barn for sex

Under rettssaken i Søndre Østfold tingrett erkjente mannen straffskyld for nesten samtlige tiltalepunkter, inkludert det ene nettovergrepet som falt inn under straffeloven § 299, og derfor ble ansett som en voldtekt. Fornærmede var en 10 år gammel gutt. De andre fornærmede i saken var jenter i tenåringsalder.

Tingretten slo fast at den daværende sognepresten opptrådte «grenseløst og intenst». Dommerne mente mannens handlemåte overfor barna var målrettet, manipulerende og kynisk for å oppnå egen seksuell tilfredsstillelse.

Han kom i kontakt med de fornærmede på chattetjenesten Omegle, før han førte samtalen over til Snapchat. Der overtalte han barna til å sende ham nakenbilder og -videoer mot betaling. En av jentene mottok et gavekort på 500 kroner fra kleskjeden H&M for å sende mannen det som politiet og tingretten har kategorisert som overgrepsmateriale.

Kort tid etter at mannen kom i kontakt med jenta, ble hun innlagt på sykehus etter et selvmordforsøk. Likevel fortsatte den daværende sognepresten å kontakte jenta og be om nye nakenbilder. Dette anså tingretten som spesielt graverende.

– Vanligvis skulle man tro at en sogneprest har det moralske kompasset i orden, men her har det sviktet helt. Det er for meg helt ubegripelig at han har latt lystene styre og ikke fornuften, sa jentas bistandsadvokat, Bjarte Aarlie, til Dagsavisen under rettssaken.

– Toppen av isfjellet

Samtlige nettovergrep skjedde i løpet av 2022.

Politiet anser det dog som sannsynlig at mannen har begått flere nettovergrep enn det som var mulig å bevise i retten.

– Jeg mener vi står overfor toppen av isfjellet i denne saken. Jeg anser det som helt usannsynlig at det ikke finnes flere fornærmede som ikke er identifisert, sa politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten under sin sluttprosedyre.

Hans kollega, Martin Gautestad Jakobsen, beskrev mannens omfattende lagring av bilder og videoer av barn han kom i kontakt med på nettet, som trofeer.

---

Dette er saken

I august 2022 oppdager en mor at hennes mindreårige datter har sendt nakenbilder til en voksen mann på nettet mot betaling. Hun anmelder saken.

Da politiet begynner å etterforske forholdet, avdekker de at mannen er en sogneprest og familiefar fra Østlandet.

Under pågripelsen av mannen i presteboligen beslaglegger politiet dataenheter som viser seg å inneholde 90 bilder og 1.807 videofiler, som viser seksuelle overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn.

Etterforskningen avdekker ytterligere tre barn som mannen har betalt eller forsøkt å betale for nakenbilder og -videoer.

Det yngste barnet er en gutt som bare var 10 år gammel da sognepresten utnyttet ham. Dette forholdet ble regnet som en voldtekt.

Mannen ble i tingretten dømt for ett tilfelle av voldtekt av barn under 14 år, ett tilfelle av forsøk på seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, ett tilfelle av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, fem tilfeller av fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, og ett tilfelle av seksuell krenkende atferd ovenfor barn under 16 år.

---