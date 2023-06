Anette Trettebergstuen på gråten etter avgangen: – Forbudet mot konverteringsterapi er det viktigste jeg har gjort

– Jeg sto her for en uke siden og la fram et viktig lovforslag som vil forby konverteringsterapi, sa Anette Trettebergstuen på spørsmål fra Vårt Land:

– Det vil føre til at flere kan leve trygge og frie liv i Norge uten å bli utsatt for overgrep. Det er viktig og nødvendig, sa den avgående kulturministeren på en pressekonferanse fredag.

Der opplyste Trettebergstuen at hun har brutt habilitetsreglene i forbindelse med flere styreutnevnelser under Kulturdepartementet. Pressekonferansen ble holdt i kjølvannet av avsløringer i Aftenposten og Nettavisen.

Nære venner fikk verv

Trettebergstuen redegjorde på pressekonferansen for styreutnevnelsene av Bård Nylund og Renate Larsen og forslaget om Tina Stiegler som styremedlem. Alle tilknyttet Kulturdepartementets portefølje.

Dette har skjedd i strid med reglene om habilitet for regjeringsmedlemmer.

– Jeg er flau, jeg er lei meg, jeg skammer meg over å ha satt meg i denne situasjonen her, sa hun til NTB.

BAD: Anette Trettebergstuen (nr. 2 fra høyre) i badestamp med fra venstre Cecilie Terese Myrseth, Renate Larsen, Anne Marit Bjørnflaten og Kristin Røymo. Bildet er fra Trettebergstuens Facebook-side. (Foto: Skjermdump fra Facebook)

– Jeg beklager på det aller sterkeste. Jeg har brutt reglene. Dette er svært alvorlige brudd på habilitetsreglene, og jeg er utrolig lei meg for at dette går ut over andre, sa Trettebergstuen.

Bård Nylund er en nær venn av Trettebergstuen og er blant annet fadderen til barnet hennes. Trettebergstuen er fadder til Tina Stieglers barn. Selv om hun ikke definerte seg som en nær personlig venn med Renate Larsen, opplyste Trettebergstuen at de var med i en vennegjeng som møtes flere ganger i året og har jevnlig kontakt.

– Flere alvorlige feil

– Jeg har derfor orientert statsministeren om at jeg tar konsekvensen av mine feil og går av, sa hun videre.

Etter det Vårt Land erfarer, går hele den politiske ledelsen i Kulturdepartementet av. Når Anette Trettebergstuen onsdag går ut døra til Kulturdepartementet i Grubbegata i Oslo, går tre andre sammen med henne: Statssekretærene Gry Haugsbakken og Odin Adelsten Aunan Bohmann, samt politisk rådgiver Eilif Swensen.

Tirsdag opplyste kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) om at hun hadde brutt habilitetsreglene. Trettebergstuen fortalte at hun etter det sammen med ledelsen i Kultur- og likestillingsdepartementet hadde sett på hennes egne forslag og innspill til og utnevnelser til styrer og verv.

– Jeg har gjort flere svært alvorlige feil i håndteringen av min egen habilitet. Jeg har ikke vært bevisst nok på hvordan inhabilitet skal håndteres, og jeg har ikke vært klar over at når man er inhabil, så kan man heller ikke foreslå personer jeg er inhabil overfor til et verv uten samtidig å be om settestatsråd. Dette er ene og alene mitt ansvar, sier Trettebergstuen.

Klare brudd

I gjennomgangen ble det avdekket fem klare brudd på reglene om habilitet for regjeringsmedlemmer. I en oversikt fra departementet dreier det seg om:

* Oppnevnelse av Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalget november 2021.

* Spilte inn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022

* Forslag av Tina Stiegler til vervet som styremedlem i styret til Den Nationale Scene vinteren/våren 2023.

* Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.

* Oppnevnelse av Renate Larsen som styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023.

Støre: – Statsrådens ansvar

Fredag hasteinnkalte også Jonas Gahr Støre til pressekonferanse for å svare på spørsmål rundt Anette Trettebergstuens avgang.

– Det er en alvorlig sak at en statsråd fratrer, at en statsminister sier at det er riktig avgjørelse. Alternativet er å si at vi går videre, at reaksjonen ikke kommer. Vi må få hele saksfeltet ut og tilgjengelig, og forklare hvordan det henger sammen, at konsekvensen er den største en statsråd kan ta når det handler om tillit, og har valgt å gå av, sier Støre til Vårt Land.

– En del av disse sakene har hatt stoppesteder i departementene, i embetsverket. Er det en manglende forståelse også i noen av departementets embetsverk for disse habilitetsreglene og har de også et ansvar?

– Når slike ting skjer, er det nok mange som går gjennom rutiner, og det er bra. Men det som ikke kan rokkes ved er at dette er statsrådens ansvar, sier han.

– Å skylde på embetsverket er ikke noe klokt. Noen departement har også mange slike utnevnelser, men dette er en påminnelse hvor viktig dette er. Jeg har jobbet i embetsverket selv og har vært statsråd. Det kan være en vanskelig øvelse å vite om man er inhabil. Er man i slektskap er det opplagt, men er det i kategorien at det svekker tilliten til det man gjør, er det en avveiing. Men når avveiningen er gjort, er det klart hva det omfatter, sier Støre.

---

Anette Trettebergstuen

* Født i mai 1981

* Studerte statsvitenskap og offentlig styring ved Universitetet i Oslo

* Har representert Hedmark på Stortinget siden 2005. Nestleder i familie- og kulturkomiteen 2015–2021

* Ble utnevnt til statsråd i Ap-Sp-regjeringen i oktober 2021. Gikk av 23. juni 2023.

* Medlem av Hamar kommunestyre fra 1999 til 2007. Leder Hedmark Europeisk Ungdom 1998–2000. Medlem Europeisk Ungdoms sentralstyre 2000–2001. Politisk nestleder Europeisk Ungdom 2001–2002. Leder Hedmark AUF 2002–2004. Politisk rådgiver Arbeiderpartiets stortingsgruppe 2003–2005. Styremedlem i Arbeiderpartiets homonettverk 2005–2006. Medlem DNAs sentralstyre fra 2009.

* Kåret til «Norges mektigste lesbiske kvinne» i både 2009 og 2010

* Mottok i 2018 Sørlandets litteraturpris for boka «Homo» sammen med Bård Nylund

---