Generalsekretær i Norsk Folkehjelp gikk på dagen

På et ekstraordinært styremøte 3. mai ble det klart at «sentralstyret ikke støttet Westhrin i et forslag om veivalg for det videre arbeidet til organisasjonen». Derfor valgte hun å fratre sin stilling umiddelbart, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding.

Panorama nyheter, som tidligere het Bistandsaktuelt – forteller at avgangen kom overraskende på både ansatte og Westhrin selv. Grunnen til at hun trekker seg, er uenighet om «strategiske veivalg for det internasjonale arbeidet» og «håndtering av risiko», ifølge pressemeldingen.

Norsk Folkehjelp er en av Norges største bistandsorganisasjoner. Westhrin ble ansatt som generalsekretær i 2016. Hun har tidligere vært vararepresentant for SV på Stortinget og har vært statssekretær i tre ulike departementer.

Styreleder Amalie Hilde Tofte opplyser til Panorama nyheter at de vil avholde et nytt, ekstraordinært styremøte til uka. Der vil lederspørsmålet bli drøftet. Inntil videre er det assisterende generalsekretær Per Nergård som leder organisasjonen.

– Vi håper å få på plass en ny generalsekretær så raskt som mulig, sier Tofte til Panorama nyheter.

– Vi synes det er beklagelig, men har forståelse for at Westhrin velger å trekke seg når styret ikke kunne støtte hennes veivalg, sier hun i pressemeldingen.

– Noen ganger klarer man ikke å komme frem til enighet. Slik ble det nå, sier Westhrin i den samme pressemeldingen.