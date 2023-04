Erdogan er syk og avlyser for tredje dag på rad

Erdogan, som har ledet Tyrkia i 20 år, forsøker å bli gjenvalgt til en tredje presidentperiode i valget 14. mai. Etter planen skulle han fredag være til stede på åpningen av en bru i byen Adana sør i landet, men planene hans er blitt endret, og presidenten skal i stedet delta digitalt.

69-åringen ble syk under et TV-intervju tirsdag med det helseminister Fahrettin Koca senere sa er en mageinfeksjon. Valgkamparbeid onsdag og torsdag ble følgelig avlyst.

Han avduket likevel et atomkraftverk via videolink torsdag, og så blek ut. Det ventes å bli et jevnt valg mellom Erdogan og opposisjonskandidaten Kemal Kilicdaroglu.