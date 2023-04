Enighet i statsoppgjøret – men Unio er ikke med

– Vi har fått gjennomslag for å løfte hele laget, sikre likelønn og utjevne forskjeller, sier Egil André Aas, leder i LO Stat i en pressemelding.

Alle heltidsansatte i LOs medlemsforbund i staten er sikret 31.000 kroner i generelt tillegg. Det betyr at lavtlønte i staten får ekstra mye i år og er sikret økt kjøpekraft.

Rammen er på 5,2 prosent, det samme som i frontfaget. En liten del av oppgjøret, 15 prosent, går til lokale forhandlinger. Det er mindre enn tidligere år.

– Store potter til lokal fordeling fører ofte til at noen får mye, og andre ingenting. Dette gir en utvikling vi ikke ønsker å fortsette med, sier Aas

YS fornøyd

Også YS Stat-leder Jens B. Jahren er fornøyd med resultatet.

– Vi er glade for at vi har sikret et stort generelt tillegg og en god avsetning til lokale forhandlinger, noe som gir våre medlemmer en betydelig lønnsvekst, sier han.

Årets lønnsforhandlinger ble sluttført fredag kveld, i god tid før fristen ved midnatt natt til mandag.

Også Akademikerne, den største hovedsammenslutningen i staten, har akseptert avtalen.

– Dette legger til rette for en god lønnsutvikling for våre medlemmer. Resultatet er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for høyt utdannede, sier leder for Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Unio ikke med

Unio er eneste part som ikke har akseptert oppgjøret.

– Unio stat er fortsatt i forhandlinger med staten, heter det på Unios nettsider fredag kveld.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er likevel glad for at mesteparten av oppgjøret er i havn.

– Jeg er veldig glad for vi gjennom en forhandlingsløsning er blitt enige med Akademikerne, LO Stat og YS Stat om et lønnsoppgjør innenfor frontfagsrammen på 5,2 prosent, sier han.