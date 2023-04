Dette vet vi om tiltalen mot Trump

* Tiltalen mot Trump gjelder forfalskning av dokumenter, blant annet betaling av såkalte hysjpenger til to ulike kvinner og en dørvakt ved Trump Tower i New York.

* Det mest kjente tilfellet av utbetaling av hysjpenger gjelder bokføring av et beløp på 130.000 dollar, tilsvarende 1,34 millioner kroner, til pornoskuespilleren Stormy Daniels. Hun hevder hun fikk pengene av Trumps advokat Michael Cohen få dager før presidentvalget i 2016, for å holde munn om et seksuelt forhold hun sier hun har hatt med Trump.

* Betalingen er i seg selv ifølge BBC lovlig, men den er angivelig blitt bokført som en forretningsutgift i form av advokatsalær. Derfor mener påtalemyndigheten Trump har forfalsket forretningsdokumenter.

* Tiltalepunktene mot Trump har en øvre strafferamme på fire år.

* Trump har erklært seg ikke skyldig i samtlige 34 tiltalepunkt.

* Neste rettsmøte for Trump er berammet til 4. desember, ifølge statsadvokaten på Manhattan.

* Statsadvokaten har sagt de ønsker at selve rettssaken mot Trump starter i begynnelsen av januar 2024. Trumps advokater mener rettssaken heller bør starte på vårparten.