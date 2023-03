Få kirkebranner gir forsikringsgevinst

KA Kirkeforsikring eies av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og er et forsikringsfellesskap der 77 prosent av Den norske kirkes gudshus er assurert. Siden opprettelsen i 2005 har Knif Trygghet Forsikring vært administrator for forsikringsordningen.

Etter en bølge med påtente kirkebranner, særlig på 1990-tallet, men også tidlig på 2000-tallet, er antallet branner i norske gudshus blitt kraftig redusert det siste tiåret. Noe av nedgangen skyldes også ulike tiltak som menighets- og fellesråd har iverksatt, blant annet utbedring av gamle og brannfarlige elektriske anlegg.

Når kundene er flinke og heldige, slik at det ikke blir store erstatningsutbetalinger, er vi i en situasjon der vi kan la noe av forsikringspremien gå tilbake til dem — Svein Rødskog

23 millioner

I snitt har KA Kirkeforsikring tilbakebetalt nesten 5,8 millioner kroner til sine kunder de siste fire årene. Dermed er tilbakebetalingen på 3,4 millioner for i fjor klart mindre enn før.

Knif Trygghet investerer i rente- og obligasjonspapirer, og nedgang i markedet gjorde at det for fjoråret ikke ble nok avkastning til å betale tilbake så store beløp til kundene som tidligere år.

Det samlede utbetalingsbeløpet for de fire årene er 23,1 millioner kroner, opplyser KA Kirkeforsikring til Kristelig Pressekontor. 2020 var toppåret og ga en tilbakebetaling på hele 9,1 millioner.

Få branntilfeller

Både 2022 og 2021 forløp omtrent uten branntilfeller i de omkring 1.630 kirkene som eies av Den norske kirkes menigheter. 2019 og 2020, da det også ble tilbakebetalt store beløp, var også gode år med få skader. I 2021 kunne KA Kirkeforsikring markere ti sammenhengende år uten kirkebranner i sin portefølje. Den siste store kirkebrannen fant sted da Kopervik kirke brant ned til grunnen i 2010.

Ifølge Knif Trygghet var det bare to brannhendelser i fjor hos deres kunder. I begge tilfellene ble brannen slukket. For forsikringsordningen innebar dette kun mindre utbetalinger.

Blant i alt 46 innmeldte hendelser var det naturskadene som veide tyngst. 22 naturskader ble meldt inn, mange knyttet til storm og uvær. Videre var det syv vannskader. Av andre hendelser var fem relatert til strømforsyning og like mange til hærverk. Bare ett innbrudd ble meldt inn i fjor.

Få store utbetalinger

– Forsikringsordningen må ha tilstrekkelig egenkapital til å kunne betale ut erstatning dersom noe dramatisk skulle skje. Når kundene er flinke og heldige, slik at det ikke blir store erstatningsutbetalinger, er vi i en situasjon der vi kan la noe av forsikringspremien gå tilbake til dem, sier administrerende direktør i Knif Trygghet, Svein Rødskog, i en kommentar.

KA Kirkeforsikring er størst i Norge på dette feltet og har de siste par årene økt sin markedsandel fra 73 til 77 prosent. Veksten tilskrives dels ordningen med tilbakebetaling av deler av forsikringspremien.