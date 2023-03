Rettsreform skaper dyp splittelse i israelsk regjeringsparti

Etter at israelsk TV meldte om pressekonferansen, ble forsvarsminister Yoav Gallant innkalt på teppet av statsminister Benjamin Netanyahu. Deretter ble pressekonferansen avlyst, mens Netanyahus varslede TV-tale ble forsinket.

Både Netanyahu og Gallant tilhører Likud, det største partiet i Israels sterkt høyreorienterte samlingsregjeringen. Den omstridte rettsreformen, som gir mer makt til politikerne på bekostning av domstolene, har skapt dyp splittelse i partiet.

Nye demonstrasjoner

Torsdag morgen ble de første delene av reformen banket gjennom i nasjonalforsamlingen Knesset, noe som førte til at titusener av mennesker igjen samlet seg til protester mot regjeringen.

Vedtaket innebærer også at Netanyahu, som anklages for korrupsjon, ikke kan bli tvunget til å gå av som følge av anklagene. Opposisjonen mener at loven er skreddersydd for å tjene Netanyahu selv.

I Tel Aviv ble det avfyrt vannkanoner og tåregass mot demonstrantene, og flere personer ble pågrepet. Også i Jerusalem, Haifa og Beersheba er demonstranter pågrepet.

TV-sendt tale

Verken forsvarsministeren eller demonstrantene har fått Netanyahu til å snu. Torsdag kveld holdt han en TV-sendt tale der han fastholdt nødvendigheten av å gjennomføre en «ansvarlig rettsreform».

– Vi kan ikke tillate at en uenighet setter vår kollektive framtid i fare. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å roe situasjonen og skape samhold, sa han.

Rettsreformen anses av kritikerne som en kraftig forringelse av det israelske demokratiet, ikke minst fordi den åpner for at nasjonalforsamlingen skal kunne sette kjennelser i høyesterett til side.

– Enten så kommer Israel til å være en jødisk, demokratisk og progressiv stat, eller en som er religiøs, totalitær, mislykket, isolert og avstengt, sa Israels tidligere utenriksminister Tzipi Livni til hærens radiostasjon torsdag

Vil nekte militærtjeneste

Forsvarsminister Yoav Gallant har tidligere uttrykt bekymring for de mange israelerne som har sagt at de ikke vil avtjene militærtjeneste hvis reformen går gjennom.

Tidligere i uken advarte også tjenestemenn i finansdepartementet om at reformen kan føre til et økonomisk tilbakeslag.

Yoav Gallants tilsynelatende u-sving førte torsdag til at han ble kraftig kritisert av andre regjeringsmedlemmer.

– Yoav Gallant har fjernet seg selv fra høyrefløyen, sier sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som tilhører det ytterliggående høyrepartiet Jødisk makt.

