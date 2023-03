Ap-veteran mener Støre bør gå av

Ap har ikke hatt mye å smile av på partimålingene den siste tiden. I en fersk måling fra Opinion fikk partiet en oppslutning på fattige 15,5 prosent, mens Høyre var større enn hele venstresiden samlet med 36,9 prosent.

Partiveteran Berntsen mener at Støre må skiftes ut for å unngå et valgnederlag til neste stortingsvalg, skriver Dagbladet.

– Arbeiderpartiet kan ikke gjøre som strutsen å stikke hodet i sanden. Det er ubehagelig å diskutere sånne ting i full offentlighet, men vi må ta grep skal vi unngå valgnederlag i 2025, sier 87-åringen til avisen.

Tidligere denne uka åpnet Oslo Ap for å skifte ut hele Ap-ledelsen unntatt Støre, men Berntsen skriver i et Facebook-innlegg i gruppa «Sosialdemokrater» at han ikke skjønner hvorfor de ikke også vil skifte ut Støre.

– Det blir jo som å skyte pianisten og la dirigenten bli stående igjen. Det blir ikke greit å være dirigent når orkesteret er borte. Det er mye som tyder på at orkesteret bør skaffe seg en ny dirigent, skriver Berntsen.

Støre opplyser til Dagbladet at han ønsker ikke å kommentere saken.