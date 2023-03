En halv million til muslimske veivisere

Kulturdepartementet har besluttet å gi 500.000 kroner til prosjektet «Muslimske veivisere», som går ut på at unge muslimer reiser Norge rundt på skolebesøk og deler av sine erfaringer med å være muslim i Norge i dag.

Prosjektet er ment som et tiltak mot rasisme og diskriminering. En Oslomet-rapport fra i fjor slo fast at hatpraten mot muslimer øker, mens en rapport fra Kifo viste at muslimske elever føler seg stigmatisert i klasserommet.

– Ingen barn og unge i Norge skal leve med diskriminering og hets. Vi vet det er mye muslimfiendtlighet i landet vårt. Her må vi bygge broer, skriver kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Vårt Land.

Mange muslimer opplever å stå på siden av det norske samfunnet. En rapport lansert tirsdag denne uka viser at hver tredje muslim har skjult sin religiøse identitet av frykt for negative holdninger, og at mange har en følelse av ikke å høre til i det norske samfunnet det siste året.

– Det er viktig at vi ikke bygger opp et samfunn som består av mange grupper av «dem». Vi er et stort vi, også, her i landet vårt. Det er veldig viktig at vi legger til rette for at barn og unge får økt forståelse av hverandres bakgrunn, mener ministeren.

«Muslimske veivisere» gjennomføres i regi av Det islamske forbundet, og er et av flere diskriminerings-motvirkende tiltak som får støtte fra Kulturdepartementet. I alt 19 millioner kroner delet ut årlig, og det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som behandler søknadene.

– Å bli bedre kjent med hverandre er den beste måten å komme diskriminering og hat til livs på, mener Trettebergstuen.

