Sju av ti mener invasjonen av Ukraina har ødelagt Norges forhold til Russland

Forskere fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Oslo Met har kartlagt holdninger til Russland, russere og Norges og Vestens russlandspolitikk.

Forskjellene blant folk i Nord-Norge og Sør-Norge er svært små.

– På mange måter avliver undersøkelsen myten om et skarpt skille mellom folk i sør og nord når det gjelder holdninger til Russland. Nordlendingene gir i gjennomsnitt så å si helt like svar som folk i andre deler av landet. Det er for eksempel ingen sterkere støtte til russiske posisjoner når det gjelder krigen i Ukraina, opplyser forskerne bak studien, Aadne Aasland og Marthe Handå Myhre.

85 prosent i sør og 84 prosent i nord mener det er viktig for Norge å ha et godt forhold til Russland, og over 70 prosent i begge landsdeler mener Norge bør opprette folk-til-folk-samarbeid med Russland.

Få, 6 og 7 prosent, mener Norge bør oppheve sanksjonene, og 12 og 13 prosent mener Norge må slutte å sende våpen til Ukraina.

Noen forskjeller i Øst-Finnmark

1.165 personer har svart på den landsomfattende undersøkelsen fra Respons Analyse.

I tillegg har et utvalgt på 100 personer i Øst-Finnmark svart. Forskerne ønsket å undersøke om holdningene her skiller seg ut fra resten av befolkningen i nord, noe som viste seg å være tilfelle i flere spørsmål.

Flere i Øst-Finnmark mener at Ukraina bør avstå områder til Russland for å få en slutt på krigen, at det er viktig for Norge å ha et godt forhold til Russland, og at Norge bør oppheve sanksjonene mot Russland.

20 prosent i Øst-Finnmark mener Norge må slutte å sende våpen til Ukraina, mot 13 prosent ellers.

Sterkere tilknytning til Russland

En forklaring kan være at folk i Øst-Finnmark har sterkere tilknytning til Russland, tror forskerne.

– Det er mange flere i Øst-Finnmark som har vært i Russland flere ganger, flere sier de er interessert i Russland og det russiske samfunnet, og det er flere som har russiske venner, sier Aasland.

Han understreker at hovedtendensene i hele landet likevel er de samme.

– Vi ser sterk støtte til Ukraina, samtidig som folk gir uttrykk for at det er viktig for Norge å ha et godt naboforhold til Russland, sier Handå Myhre.

