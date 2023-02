Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Diakonova slår seg sammen

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

De to stiftelsene er blitt enige om å slå seg sammen for å styrke de tjenestene som stiftelsene har levert hver for seg. Begge stiftelsene har mål om å drive diakoni på samfunnsrelevante områder.

– Denne sammenslåingen vil bli viktig for hele den ideelle sektoren. Begge stiftelsene og brukere av våre tjenester vil få nytte av at disse to stiftelsene nå finner sammen, sier Johnny Thorsen, adm.dir. i Stiftelsen Diakonova, i en pressemelding.

Stiftelsene skriver at stiftelsene ser behov for en restrukturering i diakonal og ideell sektor. Den sammenslåtte stiftelsen vil ha sitt hovedkontor i Bergen.

Eier store, private sykehus

Diakonova eier 50 prosent av Norges største private sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg eier den andre halvparten av dette sykehuset. Sykehuset har 1650 årverk, forelt på rundt 2300 ansatte og et budsjett på 2600 millioner kroner.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse eier Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen, med rundt 900 ansatte. Stiftelsen driver også Solli Distriktspsykiatriske Senter.

Stiftelsendriver barnevernstiltak gjennom Haraldsplass Serio Ung, tidligere Haraldsplass Barnevern og Haraldsplass Serio, og to sykehjem i Bergen, Domkirkehjemmet og Siljuslåtten Sykehjem, samt Haraldsplass samtalesenter.

Begge stiftelsene er medeiere i VID vitenskapelige høgskole.

