FN: 356.000 gravide trenger rask helsehjelp etter jordskjelvet

226.000 av kvinnene befinner seg i Tyrkia, mens 130.000 er i Syria. Rundt 38.000 av dem skal føde i løpet av den neste måneden.

– Etter å ha mistet sine kjære, samt sine hjem og eiendeler, bor mange av disse kvinnene nå i midlertidige leirer eller er utsatt for lave temperaturer, og de kjemper for å få tilgang til mat eller rent vann, noe som gjør at helsen deres er truet, skriver FNs befolkningsfond (UNFPA) i en pressemelding mandag.

UNFPA-sjef Natalia Kanem understreker at helsetjenester knyttet til svangerskap og fødsler redder liv, og ber om at dette blir en del av nødhjelpen som nå gis til jordskjelvofrene.