Regjeringen åpner for ny E6 gjennom Lågendeltaet: – Ubegripelig

– Dette er helt ubegripelig. Regjeringa svekker naturvernet for at Nye veier skal få det som de vil. For et vanvittig knefall for motorveiinteressene, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV til Vårt Land.

– Hvis Barth Eide mener alvor med å ta vare på mer natur, så kan han ikke svekke naturvernet når det passer Nye veier.

– Før jul undertegna klima- og miljøministeren den viktige naturavtalen i Montreal i Canada. Her forplikta regjeringa seg til å ta vare på mer natur. Det første de gjør etter å ha undertegna avtalen er å svekke naturvernet. Det er hyklersk.

Varsler tiltak

Det skal gjøres kompenserende tiltak for å redusere de negative konsekvensene for naturen, opplyser Klima- og miljødepartementet i en pressemelding. Det gjelder veistrekningen Roterud-Storhove.

– Det skal være en svært høy terskel for å tillate inngrep i verneområdene. I dette tilfellet mener regjeringen samlet sett at dette er den beste løsningen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Miljødirektoratet har tidligere sagt nei til å gi dispensasjon til å bygge E6 gjennom naturreservatet fordi de mener vilkårene for å gjøre unntak fra vernevedtaket ikke er oppfylt.

Blant annet mener Miljødirektoratet at et tiltak som har så stor negativ samfunnsøkonomisk verdi, ikke kan sies å være en vesentlig samfunnsinteresse, som er vilkåret for å gi unntak fra verneforskriften.

«Det beste for lokal- og tungtrafikk»

Likevel mener regjeringen at løsningen er den beste for lokal- og tungtrafikk, og at utbyggingen av veien i deler vil føre til mindre belastning på fuglelivet i andre deler av naturreservatet.

Ifølge samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil utbyggingen også sikre tryggere veier.

– Veien vil bli tryggere og mer framkommelig. Det vil bety mye lokalt for utvikling av bo- og arbeidsmarkedet i regionen, det vil bety mye for næringslivet, og det vil bety mye for langtransporten mellom Oslo-Trondheim og Oslo-Nord-Vestlandet, sier Nygård.

Miljødirektoratet får i oppdrag å utgreie og sende på høring et forslag til endringer i geografisk virkeområde for verneforskriften. Regjeringen skriver det ikke er mulig å utsette veiprosjektet, og at alternative planløsninger vil medføre naturinngrep andre steder.