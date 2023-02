Anti-abortaktivister i USA vil forby abortpillen

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Etter at USAs høyesterett i fjor sommer opphevet retten til abort i USA, har abortmotstanderne fått blod på tann og går nå inn for et forbud mot abortpillen Mifepristone som brukes i halvparten av alle aborter i USA.

I en anmeldelse i november i fjor hevdet en allianse av abortmotstandere at den «farlige» pillen aldri skulle vært godkjent av USAs mat- og helsetilsyn FDA.

Advokater for Alliance Defending Freedom, en kristenkonservativ gruppering, ber dommeren beslutte å fjerne pillen fra FDAs liste over tillatte medisiner. Det ville i praksis bety forbud i hele landet.

Dommer Matthew Kacsmaryk, som ble utnevnt av tidligere president Donald Trump, har gitt partene frist til 24. februar med å legge fram sine argumenter og ventes å ta en beslutning kort etter.

FDA ber ham avvise søksmålet.

– Det vil være til stor skade for offentligheten å trekke tilbake fra markedet en trygg og effektiv medisin som har vært lovlig tilgjengelig i 22 år, sier FDA.

Rundt 15 delstater har innført mer eller mindre strenge forbud mot abort og innført forbud mot salg av abortpillen siden høyesteretts kjennelse.