Disse vil bli domprost i Kristiansand

Agder og Telemark bispedømme har lyst ut stilling som domprost i Kristiansand domkirke, for å erstatte Freddy Berg når han går av med pensjon.

Fristen for å søke gikk ut 8. mai. På søkerlisten står følgende navn:

Geir Skårland (50)

Dagfinn Thomassen (63)

Ragnhild Eikeland Floberg (58)

Nils Terje Andersen (53)

Geir Skårland er i dag sokneprest i St. Johannes menighet i Stavanger. Før det var han avdelingsleder for menighetsutvikling i Stavanger bispedømme. Dagfinn Thomassen er prost i Orkdal prosti, og Ragnhild Eikeland Floberg er prost i Aust-Nedenes.

Nils Terje Andersen gikk nylig av som mangeårig sokneprest i Vågsbygd menighet i Kristiansand, for å bli prest i Kirkens bymisjon i samme by.

Domprosten skal lede prestetjenesten i Kristiansand domprosti og bistå biskopen i Agder og Telemark bispedømme. I stillingsutlysningen står det at den som tilsettes må ha høy faglig og administrativ kompetanse med gode lederegenskaper.

«Vi søker en domprost som har evne og vilje til å inspirere og motivere medarbeidere og menigheter. Erfaring som leder, personlige lederegenskaper og formell lederkompetanse vil bli vektlagt. Videre vil gode samarbeidsevner bli tillagt stor vekt.»

GÅR AV: Freddy Berg ble tilsatt som domprost i 2017. (Gunder Cristophersen)

Det legges også vekt på at domprostiet preges av et rikt økumenisk fellesskap, og at det forventes av domprosten bidrar positivt inn i dette, samt i dialog mellom tros- og livssynsorganisasjoner og kommunen.

«Vi søker videre etter en person med evne til strategisk tenkning om å være kirke i byen», skriver de.

I Kristiansand domprosti er det 15 sokn med 18 kirker. I tillegg til domprosten er det ansatt 23 prester i domprostiet.