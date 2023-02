150.000 velgere har gått fra Ap og Sp til Høyre

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det skriver valgekspert Johan Giertsen fra Poll of polls i et innlegg i den politiske nettavisa Altinget.

De siste beregningene viser at Ap har mistet 98.000 velgere til Høyre, mens Sp har mistet 54.000. Tallet har økt kraftig siden oktober i fjor.

Denne lekkasjen må tettes om regjeringspartiene skal ha noe håp om gjenvalg i 2025, konkluderer Giertsen.

Tallene betyr at om lag hver åttende av Ap og Sps 1,2 millioner velgere har skiftet parti siden valget i 2021.

Samtidig har Arbeiderpartiet klatret litt på de siste meningsmålingene. På en måling for Nettavisen tirsdag fikk partiet 21,2 prosent. Det er andre måned på rad at Ap er over 20-tallet på en meningsmåling.

Samme dag fikk Ap imidlertid tidenes dårligste resultat med 16,9 prosent på en TV 2-måling.