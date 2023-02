Nye tall: Kraftig fall i oppklaringen av lovbrudd i fjor

– Denne fortsatte negative utviklingen fra i fjor må snus, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud og førstestatsadvokat Katharina Rise i rundskrivet Mål og prioriteringer for 2023 som ble offentliggjort fredag denne uken.

I rundskrivet kommer det fram at oppklaringsprosenten i 2022 endte på 44 prosent. Det er et fall på 4,8 prosentpoeng fra året før, ifølge tall fra politiets Strasak-rapport for 2021.

Oppklaringsprosenten viser til hvor mange lovbrudd som får en påtaleavgjørelse i løpet av et år, altså hvorvidt det blir avgjort at noen for eksempel skal straffes eller at saken henlegges.

Laveste siden 2011

Ifølge tall fra politiet har oppklaringsprosenten falt jevnt og trutt hvert år siden 2016.

Også i Mål og prioriteringer-rundskrivet for 2022 ba Riksadvokaten om en høyere oppklaringsprosent.

– Denne negative utviklingen må snus, skrev Riksadvokaten da.

Fjorårets oppklaringsprosent er ifølge politiets tall den laveste siden 2011, og er det største fallet på ett år i løpet av perioden.

Har fått kritikk

Politiet har tidligere fått kritikk for å ha for lav og fallende oppklaringsprosent for flere kriminalitetstyper. I mars i fjor rettet Riksrevisoren blant annet alvorlig kritikk mot politiet for at oppklaringsprosenten i saker om seksuallovbrudd har gått ned.

NTB har bedt om et intervju med riksadvokat Jørn Sigurd Maurud om hvorfor en stadig lavere andel av sakene blir oppklart.

– Vi vil vurdere resultatene for 2022 i fellesrapporten som skal avgis til departementet medio mars og finner det derfor ikke riktig å uttale oss om dette nå, skriver kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas i Riksadvokatembetet i en epost til NTB.

Politidirektoratet vil ikke kommentere saken og henviser til Riksadvokaten.

– Utviklingen er bekymringsfull

Nedgangen i andelen oppklarte saker ble tatt opp i en rapport fra Riksadvokaten og politiet om straffesaksbehandlingen for andre tertial i fjor.

– Nedgangen som nå registreres for oppklaringsprosenten totalt sett har særlig sammenheng med at det har skjedd endringer i politiets straffesaksportefølje/kriminalitetsbildet, står det i rapporten.

Der påpeker Riksadvokaten og politiet at det registreres en nedgang i oppklaringsprosenten for samtlige kriminalitetstyper, også innen prioriterte saksområder som vold.

– Utviklingen er bekymringsfull og må følges nøye fremover, står det.

