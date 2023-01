Fossumkollektivet om Spydeberg-dødsfallene: – Alt tyder på at gjeldende rutiner ble fulgt

– Vi vil likevel evaluere hendelsesforløpet når slike tragiske hendelser skjer, og avventer selvsagt politiets etterforskning og tilsynsmyndighetenes undersøkelser før vi vil ta stilling til om det er behov for justeringer av disse, sier styreleder ved Fossumkollektivet, Sylvia Brustad, i en pressemelding.

Der står det også at deres egen gjennomgang av hendelsesforløpet så langt tyder på at alt av gjeldende rutiner og prosedyrer ble fulgt.

Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet døde på en adresse i Spydeberg 8. januar. Politiet antar at de døde av overdose.

– Dette er en politisak under etterforskning, og vi er underlagt streng taushetsplikt. Vi kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet eller gå inn i detaljer på nåværende tidspunkt, sier Mona Spakmo, daglig leder for Stiftelsen Fossumkollektivet.

Hun sier deres hovedoppgave siden de ble gjort kjent med hendelsen, har vært å ivareta pårørende, ungdommer og ansatte på best mulig måte.

To menn på 27 og 18 år er siktet i saken og er varetektsfengslet i fire uker. 27-åringen er siktet for uaktsomt drap, mens 18-åringen er siktet for å ha solgt narkotika til tvillingsøstrene og for å ha hensatt dem i en hjelpeløs tilstand.

Tvillingjentene begraves i Askim kirke onsdag 25. januar.