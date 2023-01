Lula stålsetter seg for flere protester i Brasil

Flygebladene viser støtte til ekspresident Jair Bolsonaro og oppfordrer til demonstrasjoner for å «gjeninnta makten» i landet.

I frykten for nye protester har riksadvokaten bedt landets høyesterett forby veisperringer over hele Brasil og invadering av offentlige bygninger. Riksadvokaten ba også om et midlertidig forbud mot demonstrasjoner og bøter for selskaper som finansierer de antidemokratiske protestene.

Justisminister Flavio Dino har samtidig forlenget utplasseringen av den nasjonale styrken i hovedstaden Brasilia.

Søndag stormet tusenvis av Bolsonaro-tilhengere maktsetene i Brasilia og ransaket høyesteretten, kongressen og presidentpalasset, det verste angrepet på demokratiet siden militærdiktaturet tok slutt i 1985.

En arrestordre ble tirsdag utstedt for tjenestemenn med ansvar for offentlig sikkerhet i Brasilia for å ha tillatt et opprør. Samtidig har myndighetene forsøkt å fryse Bolsonaros eiendeler i landet.

Ekspresidenten, som for tiden befinner seg i Florida i USA, har sagt at han planlegger å returnere til Brasil tidligere enn planlagt av medisinske årsaker.