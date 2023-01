FN: Iran bruker dødsstraff for å knuse motstand

Iran har nylig henrettet fire unge menn som var dømt til døden i forbindelse med protestene i landet, og ytterligere to unge menn står angivelig for tur. FNs høykommissær for menneskerettigheter er sterkt kritisk.

– Den iranske regjeringen benytter rettsforfølgelse og dødsstraff som våpen for å straffe dem som deltar i protester og for å skape frykt i befolkningen for å fjerne all dissens, stikk i strid med internasjonal menneskerettslov, heter det i en uttalelse fra Volker Turks kontor.

Minst 17 iranere er hittil dømt til døden etter protestene som brød ut da en 22 år gammel kvinne døde i det såkalte moralpolitiets varetekt.