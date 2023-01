Erna Solberg tar gjenvalg

– Jeg er omgitt av dyktige folk både i stortingsgruppen og ellers i organisasjonen. Så lenge de vil at jeg skal lede laget videre, er jeg veldig klar for å være Høyre-leder inn i stortingsvalget i 2025, sier Solberg i en pressemelding.

Også nestlederne Henrik Asheim og Tina Bru ønsker en ny periode.

Solberg sier at hun synes partiet har kommet «utrolig godt i gang som opposisjonsparti».

– Det arbeidet som skjer og hvor godt driv det er i Høyre nå, er min fremste motivasjon for å gå løs på en periode til, sier hun.

Vil ha ny stortingsperiode

Høyre velger sin ledelse for to år av gangen. Solberg vil dermed bli valgt fram til våren 2025 – noen måneder før neste stortingsvalg.

– Jeg kan forsikre at jeg er motivert til å fortsette, også over neste stortingsvalg. Det er gitt alle forutsetninger slik de ser ut i dag. Men er det jo slik at ingen kan si at de ikke blir syke eller andre ting, sier Solberg til Aftenposten.

Avisen var først ute med nyheten om at Solberg tar gjenvalg.

Velges i mars

Høyre holder landsmøte 24.–26. mars hvor lederen skal velges. Fristen for å gi fra til valgkomiteen i partiet om man ønsket å stille, gikk ut tirsdag.

Neste steg er at valgkomiteen kommer med en innstilling.

– Hvis alt går som det skal, tar vi sikte på å legge fram en innstilling i løpet av februar måned, sier Harald Furre, som leder valgkomiteen.

Alle medlemmene i Høyres sentralstyre ønsker gjenvalg. Det samme gjelder alle medlemmene i arbeidsutvalget, med unntak av Guro Angell Gimse, som er leder i Høyres kvinneforum.

Historisk

Solberg har ledet Høyre siden 2004. Allerede i 2018 ble hun den lengstsittende Høyre-lederen gjennom tidene.

Hun har også vært innvalgt på Stortinget siden 1989 og ble under forrige valg den første politikeren på over 100 år som er blitt valgt inn ni ganger på Stortinget.

Nå kan det bli en 10. periode. Den forrige som satt i like mange perioder, var Venstre-politikeren Ole Nilssen fra Romsdal på slutten av 1800-tallet.