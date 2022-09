Ungarn skjerper landets abortlov

Lovendringen ble signert av landets innenriksminister og publisert i regjeringens nyhetsbrev mandag kveld. Endringen innebærer at skjemaet som kvinner fyller ut når de søker om abort, endres.

Det er det ytterliggående høyrepartiet Mi Hazank som har krevd endringen. Dora Duro, som representerer partiet i nasjonalforsamlingen, hyller vedtaket i et innlegg på Facebook.

– En mulighet for liv: Fra nå av kommer mødre til å lytte til fosterets hjerteslag. Regjeringen har tatt et skritt for virkelig å beskytte alle fostre fra og med unnfangelsen, skriver hun.

Amnesty International i Ungarn mener at endringen vil legge mer press på kvinner som ønsker abort, og gjøre situasjonen deres enda vanskeligere.

– Det er helt klart et bekymringsfullt steg tilbake. Denne endringen fører ikke til noe, men vil bidra til at kvinner blir mer traumatisert og øke presset på kvinner som allerede befinner seg i en vanskelig situasjon, sier organisasjonens talsmann Aron Demeter.

Abort har vært lovlig i Ungarn siden 1953. I 1992 vedtok regjeringen en lov som skulle beskytte fosteret. Ifølge dagens lovverk kan abort utføres fram til tolvte uke av svangerskapet, men grensen kan utvides til 24 uker i spesielle tilfeller.

Kvinner må møte til veiledning på et familiekontor før de får lov til å ta abort.