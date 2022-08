Den mektige sjialederen har tatt maktkampen til Bagdads gater

Sadr kom mandag med en kort uttalelse, som hadde eksplosiv kraft.

– Jeg kunngjør herved at jeg trekker meg tilbake for godt, skrev han på Twitter og trakk seg fra alt av politikk.

Da brøt det ut kaos i Bagdad og flere steder i Irak, særlig sør i landet. Tusenvis av Sadr-tilhengere stormet regjeringspalasset og den såkalte grønne sikkerhetssonen i hovedstaden. Ifølge helsekilder er minst 23 drept.

De siste ti månedene har Irak vært preget av kaos etter et valg som ikke ga flertall til verken Sadr-koalisjonen eller det såkalte Koordinasjonsrammeverket, en mektig allianse som inkluderer tidligere statsminister Nuri al-Maliki og den Iran-støttede Fatah-alliansen.

Svart turban

Midt i kaoset står den 48 år gamle gråskjeggete Sadr, som ikonisk bruker en svart turban som skal symbolisere at han er etterkommer av profeten Muhammed. Han har stått i stormen før, blant annet som leder av en militsgruppe som kjempet mot amerikanske og irakiske styrker.

I juni varslet Sadrs 73 medlemmer av nasjonalforsamlingen at de trekker seg med krav om nyvalg. Det førte til at den rivaliserende blokken ble størst i nasjonalforsamlingen, noe som har utløst ny uro.

Koordinasjonsrammeverket vil opprette en ny regjering først og så skrive ut nyvalg. Sadr vil ha nyvalg med en gang.

Iraq Protests OPPRØR: Inne i parlamentet i Bagdad skyter Irakiske sikkerhetsstyrker tåregass mot tilhengere av Moqtada al-Sadr mandag. (Hadi Mizban/AP)

Styrer troppene fra Twitter

Den tidligere militskrigeren har derfor tatt kampen til gatene. Sent i juni ledet han via Twitter sine støttespillere til en storming av nasjonalforsamlingen inne i den beleirede grønne sonen. Sadr kalte det en spontan revolusjon og et første skritt mot omfattende endringer.

Hva som vil skje nå som Sadr har kunngjort at han går ut av politikken, er det få som kan si sikkert. Han har varslet en sultestreik fram til volden mot støttespillerne hans tar slutt.

Sadr har trukket seg brått tidligere. I 2008 la han ned aktiviteten til militsen sin, Mahdi-hæren som da var en av Iraks mest aktive og fryktede sjiamilitser med rundt 60.000 medlemmer.

Han igangsatte aktiviteten til gruppen igjen etter det amerikanske droneangrepet i Bagdad som tok livet av den iranske generalen Qasem Soleimani i januar 2020.

Millioner av lojale følgere

Sadr har hele tiden hatt støtte fra millioner av følgere i den mektige sjiabefolkningen i Irak, blant annet i den fattige Bagdad-bydelen Sadr City, tidligere kjent som Saddam City.

– Han kan okkupere gatene. Ingen i Irak kan gjøre det like godt som ham, sier Hamdi Malik i Washington-instituttet for den nære Østen.

Malik sier at det er unikt i irakisk målestokk med en så lojal følgerskare.

ANGREP: Nylig gikk Al-Sadr-tilhengere til angrep på regjeringspalasset da han meldte at han trekker seg fra politikken.

Grenseoverskridende illusjon

Ben Robin-D'Cruz, som forsker på sjiabevegelser ved universitetet i Aarhus, sier at Sadr prøver å posisjonere seg i sentrum, samtidig som han prøver å distansere seg fra det.

– Hans religiøse karakter gjør det mulig for ham å skape en illusjon om grenseoverskridende politikk, sier han.

Sadr ble født i 1974 i Kufa nær den hellige sjiabyen Najaf. Flere nær ham har beskrevet ham som hissig og lett antennelig.

Han kommer fra en innflytelsesrik religiøs familie. Faren, Mohammed Sadek Sadr, ble likvidert på ordre fra Saddam Hussein i 1999.

Kuvending-mannen

Sadr hadde først sagt at han ikke ville ta del i valget i oktober, før han nær sagt som vanlig gjorde en kuvending og stilte likevel. Han gikk til valg på en vag plattform, med fokus på gjenoppbygging, motstand mot iransk påvirkning og et løfte om å gjøre slutt på korrupsjonen.

Sadr sa tirsdag at tilhengerne hans må trekke seg tilbake og ga dem en times frist til å gjøre det. Hvis ikke vil han ikke lenger vedkjenne seg dem, sa han i en TV-tale.