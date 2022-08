FN: Antallet døde eller savnede migranter i Middelhavet øker

Hittil i år har totalt 1.200 mennesker druknet eller forsvunnet i forsøket på å krysse Middelhavet, ifølge anslag fra FN.

Kun siden onsdag har flere titalls mennesker blitt meldt savnet utenfor den greske øya Rhodos, hvor en båt med migranter og flyktninger sank. Hittil er 34 mennesker reddet av de greske og tyrkiske kystvaktene.

Der er ukjent hvor mange som var om bord på den 15 meter lange båten, som seilte fra den tyrkiske havnebyen Antalya, men ifølge overlevende er det snakk om mellom 60 og 80 personer.

I år har 64 personer mistet livet mens de forsøkte å ta seg over farvannet fra Tyrkia, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Mange migranter som vil komme seg til Europa, reiser gjennom Hellas til tross for den farlige ferden i det østlige Middelhavet.

