Nok en statsminister går av i Peru

Castillo har det siste året overlevd to riksrettsavstemninger og er gjenstand for fem kriminaletterforskninger. Onsdag sendte statsminister Torres et brev til presidenten der han informerte om at han gir seg «av personlige grunner».

79 år gamle Torres publiserte brevet på Twitter og ønsket Castillo lykke til.

Statsministerens avgang fører automatisk til endringer i regjeringen. Torres var først justisminister, men tok over som statsminister i februar etter at de tre forgjengerne hadde kastet inn håndkleet.

Siden Castillo tok over i juli 2021 har det vært sju innenriksministre i Peru, som ikke er ukjent med politisk kaos. I løpet av fem dager i 2020 hadde det søramerikanske landet tre ulike presidenter.

52 år gamle Castillo kommer fra venstresiden og har bakgrunn som lærer på landsbygda. Han vant uventet makten fra Perus tradisjonelle politiske elite i valget i fjor. Men siden har han vært under konstant press fra sine rivaler på høyresiden.

Samtidig er han på kant med riksadvokatens kontor. Kontoret etterforsker påstått korrupsjon knyttet til offentlige anbud og påstander om at Castillos hovedoppgave fra universitetet inneholdt plagiat.

Castillo og hans advokater avviser anklagene og mener de er del av et komplott for å avsette ham.

Meningsmålinger viser at tre av fire peruanere er misfornøyd med Castillos styre.