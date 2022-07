Den britiske regjeringens utspill om hetebølgen vekker reaksjoner

Lørdag gikk statsminister Boris Johnson glipp av et krisemøte på statsministerens kontor i London fordi han tok en helgepause på landstedet sitt. Der var han vertskap for en avskjedsfest for venner søndag, før han forlater kontoret i september.

Bakteppet for krisemøtet var at det mandag og tirsdag er ventet at gradestokken sannsynligvis vil overstige 40 grader i England. Den foreløpige varmerekorden er på 38,7 grader.

– Burde nyte solskinnet

Visestatsminister Dominic Raad oppfordrer til bruk av solkrem, og at folk holder seg hydrert og unna solen i de varmeste periodene.

– Vi burde nyte solskinnet. Og vi burde være motstandsdyktige nok til å håndtere noe av presset som vil oppstå, sier Raad til Sky News.

Han mener at det ikke er noen grunn til å stenge skolene mandag og tirsdag når hetebølgen er ventet å nå toppen.

Sjefen for fagorganet for ambulansearbeidere i Storbritannia, Tracy Nicholls, reagerer på visestatsministerens uttalelser.

«Fare for liv»

– Det er ikke en vanlig hete som man kan beskytte seg mot med solkrem. Dette er alvorlig hete som faktisk kan forårsake dødsfall, sier Nicholls.

Storbritannias meteorologiske byrå har for første gang noensinne utstedt rødt farevarsel for ekstrem varme og advarer om at det er «fare for liv».

Ambulansene er i kriseberedskap på grunn av heten, og politiet har bedt folk om å holde seg unna vannveier. Lørdag druknet en 16 år gammel gutt i en kanal nordvest i England.

Vannmangel

Storbritannias vannleverandører opplever forsyningsproblemer på grunn av det varme været. Affinity Water sier at heten resulterer i lavere vanntrykk i områder som London, Essex og Surrey.

Selskapet oppfordrer kunder til å unngå vannbruk som ikke er absolutt nødvendig. De tror at det vil være behov for 164 millioner liter ekstra vann på mandag sammenlignet med normal etterspørsel.

– På grunn av det varme været bruker mange av oss mye mer vann, opplyser selskapet.

– Det betyr at du kan merke et lavere trykk eller at det ikke kommer vann fra krana nå vannforbruket er spesielt høyt i ditt område, legger de til.