Caritas: To ansatte drept i Mariupol

– Det tragiske angrepet fant trolig sted 15. mars da en stridsvogn avfyrte skudd mot bygningen til Caritas-senteret i Mariupol, og drepte de to ansatte og fem av deres slektninger, opplyser Caritas tirsdag.

De opplyser at det har vært utfordrende å kommunisere med de ansatte i den beleirede havnebyen, noe som har ført til at detaljene om sivile tap har vært knappe og vanskelig å verifisere.

Ifølge Caritas var det to kvinnelige ansatte som ble drept, da de sammen med familien søkte tilflukt i sentrum under et bombeangrep.

Mariupol har vært beleiret av russiske styrker siden starten av mars. Lokale myndigheter i byen har varslet at minst 10.000 sivile er blitt drept.