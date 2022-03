Valgforsker mener Tajik-saken fører Stortinget nærmere tillitskrise

– Dette er det verste som kan skje for Stortinget som institusjon, at det kommer stadig nye saker og at en svært profilert politiker har begått samme feil som andre. Det er alvorlige saker som kan svekke tilliten til Stortinget, sier valgforsker Johannes Bergh til Vårt Land.

Folkets tillit til Stortinget som institusjon fikk seg en tydelig knekk etter skandalehøsten i fjor. Andelen velgere som har tillit til Stortinget som institusjon sank fra 78 prosent i juni til 69 prosent sent i desember. Det viste tall Norstat hentet inn for Vårt Land.

Siden har det gått fra vondt til verre. Onsdag ble arbeids- og inkluderingsminister, Hadia Tajik (Ap), den andre statsråden på under et halvt år som går av på grunn av en boligsak. Den forrige var Kjell Ingolf Ropstad, som gikk av 18. september i fjor. Også den forrige stortingspresidenten Eva Kristin Hansen (Ap) måtte gå av på grunn av en pendlersak.

– Tror velgere tenker det har vært ukultur på Stortinget

– Jeg tror mange velgere tenker at det har vært en ukultur på Stortinget, og at det er et eksempel på at en person med makt benytter seg av privilegier på en måte som vanlige folk ikke kan gjøre, svarer Johannes Bergh på spørsmål om hva velgere kan tenke etter nok en boligskandale .

Ved nyttår vegret valgforskeren seg for å kalle fallet i tillit til Stortinget, som Vårt Lands tall viste, for en krise.

– Nærmer det seg krise for Stortinget som institusjon nå?

– Ja, det går i hvert fall i den retningen. Saken har bare blitt verre siden sist. Og det er virkelig påfallende hvor omfattende dette er, og at det angår så mange sentrale politikere i ulike partier. Pendlerboligskandalen har absolutt blitt verre, svarer førsteamanuensen ved Institutt for samfunnsforskning.

Tajik vil fortsette som nestleder – møter motstand i Trøndelag Ap

Da Hadia Tajik møtte pressen for å varsle at hun går av som arbeids- og inkluderingsminister, var hun tydelig på at hun ønsker å fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet.

Senere torsdag ettermiddag gikk partifelle og stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, May Britt Lagesen, ut i Trønder-Avisa ba Tajik om å gå av som nestleder. To Ap- ordførere har sagt det samme til VG.

Helseminister Ingvild Kjerkol, som også er fylkesleder i Aps største fylkeslag, Trøndelag Arbeiderparti, har ikke villet avklare overfor Aftenposten om hun har tillit til Tajik som nestleder.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til NRK at han er enig i Tajiks avgjørelse om å gå av som statsråd. På spørsmål om hun kan fortsette som nestleder, viser Støre til at det er Aps landsmøte neste år velger partiets ledelse.

– Men jeg mener ja, svarer Støre til statskanalen.

Rogaland Ap vil kjempe for Tajik som nestleder

Fylkesleder i Hadia Tajiks eget Rogaland Arbeiderparti, Torstein Tvedt Solberg, bekrefter derimot overfor Vårt Land at de vil kjempe for at Tajik skal beholde nestledervervet:

– Det korte svaret er ja. Hadia viser med dette at hun tar ansvar og at hun ønsker å rydde opp. For meg er det det sentrale i denne saken, skriver han i en SMS til Vårt Land.

Dermed kan det brygge opp til nyet tøffe kamper internt i Ap i det roen omsider hadde senket seg etter år med opprivende Giske-strid og annen intern uro.

– Jeg er glad for at hun nå er motivert for arbeidet på Stortinget, og et samstemt styre i Rogaland Ap har full tillit til henne i jobben hun skal gjøre der og som nestleder i parti, skriver han videre.

Tvedt Solberg, som også er stortingsrepresentant fra Rogaland, mener Ap nå mister en av partiets «dyktigste og mest handlekraftige statsråder».

– Som arbeidsminister har hun starta en storrengjøring av arbeidslivet og levert saker på rekordtid, skriver han.

Tajik: – Ber om tilgivelse

Det var VG som avslørte at Tajik som politisk rådgiver i Stoltenberg-regjeringen i 2006, fikk skattefri pendlerbolig basert på en leiekontrakt hun aldri brukte.

Til pressen onsdag Tajik vedgikk Tajik at hun hadde gjort feil. Hun sa at feilen skygger for Ap sin politikk og svekker tilliten som er avgjørende i jobben som arbeids- og inkluderingsminister.

– Jeg beklager, jeg betaler ekstra skatt og jeg går av, sa Tajik til pressekorpset i Marmorhallen i Oslo onsdag.

Hun understreker at hun hadde handlet i god tro og avviste at hun hadde brutt noen lov.

– Jeg er lei meg for at jeg har gjort feil. Det ber jeg om tilgivelse for, sa Tajik.