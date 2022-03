Hadia Tajik går av som statsråd

Hun har også sagt at hun skal betale tilbake den eventuelle skattefordelen hun har fått.

Tajik har tatt selvkritikk og sagt at hun hadde «fullstendig feilvurdert» saken.

Flere politikere har krevd at Tajik redegjør grundigere for saken. Frp-leder Sylvi Listhaug har blant annet sendt henne 20 spørsmål som hun vil ha svar på .

Tajik har i ettertid vært tydelig på at hun var pendler og hadde krav på skattefri pendlerbolig. Hun har opplyst at hun hadde utgifter til barndomshjemmet i Rogaland.

DN erfarer samtidig at Tajik blir sittende som nestleder i Arbeiderpartiet dersom partiet ønsker det.

Vårt Land har også fått bekreftet at Tajik går av som statsråd.

