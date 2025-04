Bjuland velger kristendemokratisk

Når politikere likevel går inn for å prioritere, får de fort kritikk. Et ferskt eksempel er leder i KrFU, Hadle Rasmus Bjuland, som vil prioritere tiltak for å øke fødselstallene, finansiert ved å kutte i ineffektive klimatiltak.

Øyvind Håbrekke (KrF) kritiserer i Vårt Land (9.4) motsetningen som Bjuland tegner opp, og kaller den «meningsløs». Diskusjonen mellom de to KrF’erne er interessant i et kristendemokratisk perspektiv.

Lars Kolbeinstveit, filosof og rådgiver i Civita (CF-WESENBERG)

Nøktern i troen

Bjuland foreslår at foreldre skal få høyere fradrag på skatten, desto flere barn de får. Men skattefradrag er neppe løsningen, hvis det er kulturelle eller verdimessige faktorer som er årsaken til lave fødselstall. Kristendemokratisk tenkning er kjent for å være nøktern i troen på hva politikk kan løse. En fordel med Bjulands forslag er at det har en innebygd forsiktighet: Om tiltaket har liten effekt, og fødselstallene ikke stiger, så blir det heller ikke vesentlige skattefradrag.

Bjulands utspill viser en vilje til å prioritere

Det er liten grunn til å tolke Bjuland i retning av at han bryr seg lite om klimautfordringene. Tvert om burde det være slik at vi er mer opptatt av å fjerne dyre tiltak med lav effekt jo mer bekymret for klimakrise vi er.

Avveie hensyn

Kristendemokratisk tenkning er anti-utopisk og skeptisk til politikk med store visjoner. Konkret betyr det at politikken bør søke kunnskapsbaserte klimatiltak med god effekt. Utfasing i bruk av fossil energi, slik KrF tar til orde for i forslaget til partiprogram, bør veies mot andre hensyn. En for rask utfasing vil ramme verdens fattige hardt, og kan true Europas sikkerhet. Kristendemokrati er en sentrumsideologi nettopp fordi den nøye avveier ulike hensyn.

KrF bør tenke realistisk om hvilke velgere det er mulig for partiet å nå. Når KrF vil for mye, fremstår partiet lite attraktivt for lillavelgere som vipper mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Slike velgere ser ikke på politikk som å ville. De ser på politikk som å velge og å prioritere det som er viktig for å bevare et godt samfunn. Bjulands utspill viser en vilje til å prioritere. Det kan gi håp for KrF.