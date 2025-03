Vi er svært glade for den enstemmige og historiske dommen fra Borgarting lagmannsrett som ga oss medhold i anken vår. Denne grundige dommen konkluderte med at praksisen med sosial distansering fra tidligere medlemmer ikke utsetter barn for psykisk vold eller negativ sosial kontroll. Videre fant retten at praksisen er i samsvar med trossamfunnsloven og i overensstemmelse med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. I forbindelse med tilkjennelse av saksomkostninger, uttalte dommen: «Jehovas vitner har fått fullt ut medhold i at vedtakene om nektelse av tilskudd og registrering er ugyldige.»

Viktighet av religionsfrihet

Jehovas vitner vil fortsette å holde fast ved prinsippene i sin tro samtidig som de respekterer rettighetene og velferden til alle mennesker, inkludert barn. Denne juridiske seieren fremhever hvor viktig religionsfrihet er, og retten til å praktisere sin tro uten unødig innblanding.

Vi avviser på det sterkeste de forferdelige anklagene som rettes mot oss i dette leserbrevet

Jehovas vitner har stor medfølelse og empati med dem som kjemper med mentale helseproblemer. Vi oppfordrer personer som lider av psykiske lidelser til å vurdere å søke profesjonell hjelp. Jehovas vitner, tidligere og nåværende, er også velkomne til å søke pastoral støtte når de har det vanskelig.

Vi avviser på det sterkeste de forferdelige anklagene som rettes mot oss i dette leserbrevet. Respekterte uavhengige forskere har kommet til helt andre konklusjoner enn den studien det refereres til.

Ofte positive endringer

Når det gjelder de virkningene Jehovas vitners religion har på den mentale helsen, har «flere studier undersøkt den påståtte farligheten til enkelte religiøse grupper ved å sammenligne konvertittenes mentale tilstand med den generelle befolkningens. Resultatene viser at det ikke er noen signifikant forskjell mellom de to prøvene.» (Raffaella Di Marzio, «Being Jehovah’s Witnesses: Living in the World Without Being Part of It») Derfor er det svært tvilsomt at det finnes en årsakssammenheng mellom den religiøse praksisen og deres mentale problemer.

Og i en nylig gjennomført undersøkelse konkluderer sosiologen Serik Beisembayev om at de som blir Jehovas vitner: «ofte merker positive endringer i velvære-aspektene: ‘håp for fremtiden’, ‘livet generelt’, ‘kvalitet på fritiden’ og ‘emosjonell og mental helse’. Andelen som har merket positive endringer ligger mellom 73 prosent og 86 prosent. En av årsakene kan forklares med de religiøse læresetningene som: a) oppmuntrer til optimisme, noe som påvirker håpet for fremtiden; b) […] gir tro, selvtillit og optimisme, som kan ha en positiv innvirkning på emosjonell og mental helse.» (Serik Beisembayev, Views, values and beliefs of Jehovah’s witnesses in the republic of Kazakhstan)