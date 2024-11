Mange vil bruke ordet forkynnelse om hva vi gjør når vi ber, holder preken og leser fra Bibelen i en kirke. Slik sett er en gudstjeneste i sin karakter forkynnende. Skolegudstjenesten inneholder også disse forkynnende elementene. Derfor skriver Den norske kirke på nett at skolegudstjenesten er forkynnende.

Men hvordan forstår vi begrepet forkynnelse? Ordet kan lett brukes misvisende. I en polarisert debatt kan en få inntrykk av at noen «påtvinges» noe negativt. Jeg mener derfor ordet formidling passer bedre for hva kirken bidrar med i en skolegudstjeneste. Formidling av kulturarv, tradisjon og kristendomskunnskap.

Biskop Herborg Finnset (Erlend Berge)

Misvisende

Dette lykkes jeg ikke godt med å forklare da NRK spurte meg. Jeg sa at skolegudstjenesten ikke er forkynnende. Jeg forstår at det er misvisende, og derfor vil jeg utdype hva jeg mener:

Skolegudstjenester er lov, når veilederen fra Utdanningsdirektoratet følges. Det sier også kunnskapsministeren i et skriftlig svar til Stortinget. Når kirken inviterer skolen til skolegudstjeneste, legges det opp i dialog og samarbeid med skolen.

Vårt ønske som kirke er ikke å «påtvinge» noen noe. Vårt ønske er at elevene får oppleve en tusenårig kulturarv i landet vårt, får kunnskap om en av kjernefortellingene i kristendommen og får erfare en tradisjon som er viktig i mange lokalsamfunn.

Jeg har respekt for at noen foreldre vil velge annerledes for sine barn

Trospraksis

Jeg mener derfor skolegudstjenesten er viktig å opprettholde. Det gir god innsikt i en utbredt kulturell trospraksis i Norge, og det kristne verdigrunnlaget landet vårt bygger på. Det er avgjørende med et godt samarbeid mellom kirken og skolen, og at Utdanningsdirektoratets veileder følges. Med disse forutsetningene sa jeg at skolegudstjenesten ikke er forkynnende, selv om den inneholder forkynnende deler.

Jeg har respekt for at noen foreldre vil velge annerledes for sine barn, eller at det noen steder ikke vil være naturlig med en skolegudstjeneste.

Det er også gode erfaringer med andre markeringer med julevandring og besøk i kirken flere steder i landet. Dette må hver enkelt skole finne ut av i dialog med sin lokale kirke. Den norske kirke ønsker et godt og respektfullt samarbeid om dette.